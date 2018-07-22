Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, 30 Haziran'da sona eren Ulusal Kampanya'yı yatırımcıları için "Evde Fırsat Dönemi" ile sürdürüyor. Beylikdüzü Yakuplu'da inşası devam eden Demir Country ile Büyükçekmece'de yükselen Demir La Vida başta olmak üzere satışı süren tüm projelerde geçerli olan kampanyada, daire fiyatları 270 bin TL'den başlıyor. Kampanya kapsamında yüzde 5 peşin, yüzde 15 teslimde ödeme ve yüzde 80 kredi imkânı sunuluyor. 120 ay vadeye ise yüzde 0,98 vade farkıyla toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Ulusal Kampanya'nın yatırımcıları ev sahibi yapmak ve sektöre canlılık kazandırmak açısından çok önemli kazanımları olduğunu belirterek, kampanyanın yatırımcılara, sektöre ve ekonomiye yüksek katma değer sağladığını bildirdi.