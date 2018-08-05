Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son dönemde döviz kurunda meydana gelen artışın tatile gelen gurbetçilerimizi yatırıma yönlendirdi. Yaz aylarında tatilini akrabaları ve sevdikleri ile beraber geçirmek için Türkiye’ye akın eden gurbetçi vatandaşlar dövizin değerlenmesi ile birlikte gayrimenkul yatırımına ağırlık veriyor. Emlak yatırımlarını ağırlıklı olarak akrabalarının yaşadığı şehirlere yapan gurbetçi vatandaşlar; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde de konut yatırımı yapıyor. Yazlık bölgelerin yanı sıra ileride değerlenir düşüncesiyle gurbetçi vatandaşların arsa yatırımları da dikkat çekiyor. Gurbetçi vatandaşların yanı sıra yabancı yatırımcıların da dövizdeki artışı fırsata dönüştürmek için yatırımlarını İstanbul ve Karadeniz Bölgesi’nde artırması bekleniyor.