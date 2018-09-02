Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı tarafından her üç ayda bir hazırlanan rapora göre, Merkezi İş Alanı'nda (MİA) A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre %12 gerilerken; ofis boşluk oranları ise %30,4 oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde, en yüksek kira rakamı talep edilen bölge, Avrupa Yakası’nda metrekare fiyatı 44 $ ile Levent, Anadolu Yakası’nda ise 28 $ ile Kozyatağı oldu. A sınıfı ofislerde 2017'nin ikinci çeyreğinde 25,9 $ olan metrekare fiyatları, 2018 ikinci çeyreğinde %12 oranında düşerek 22,7 $'a geriledi. B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise %20'ye ulaşarak, metrekare fiyatı 11,7 $ oldu. Merkezi İş Alanı (MİA) Dışı A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı da, Avrupa'da 15,3 $, Asya'da 16,6 $ olarak gözlendi.