Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Nef, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyasına 4 proje ile destek verme kararı aldı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu dönem ülkemize, ekonomimize destek olma vaktidir. Kampanyaya Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basın Ekspres ve Nef Reserve Kandilli projeleri ile destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde 4 projede sınırlı sayıda daire için %10 indirim, %10 peşinat ve 120 aya varan %0,98 faiz avantajıyla bankasız, kefilsiz konut satın alma imkânı sunuluyor. Ayrıca dövize karşı korumalı yatırım modeli ile birkimi dövizde olan yatırımcılara da, hem bu tarihî fırsatlardan yararlanma hem de kurun artması durumunda herhangi bir kayba uğramama avantajı sağlanıyor.



Telefon trafiği 5 kat arttı

Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, tarihî kampanyanın açıklanmasının ardından çağrı merkezlerinde telefon trafiğinin beş kat arttığına dikkat çekti.