Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum konut sigortalarının yüksek maliyetli olduğu algısından kaynaklanmakta. Sanıldığının aksine çok düşük bir maliyetle varlıklarınız güvence altına alınabilmekte. Konut sigortası kapsamında ister kiracı, ister ev sahibi varlıklarını güvence altına alabilir. Ülkemizde yıllarca birikim yapılarak alınan ve araçlara oranla çok daha ciddi rakamlar ödenen konutların sigortalanma oranı maalesef düşüktür. Bu durum konut sigortalarının yüksek maliyetli olduğu algısından kaynaklanmakta. Çok düşük bir maliyetle ev ve eşyaları güvence altına alan konut sigortasıyla ilgili kamuoyunda yanıtı merak edilen birçok nokta bulunuyor. Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, konut sigortası özelinde sıkça sorulan sorulara cevaplar sundu.