Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde Emlak Konut, KONUTDER, GYODER ve İNDER’in başlattığı “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasıyla inşaat sektörü hareketli günler yaşıyor. Konut alıcıları; proje satış ofisleri, çağrı merkezleri ve web siteleri üzerinden alacağı daireyi belirliyor. Türkiye genelini kapsayan onlarca projede satış rakamları her gün artarken bu rakamın 10 günde 2 bini geçtiği ifade ediliyor. Ekonomiye katma değer sağlamayı amaçlayan kampanya 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yeniköy Konakları, Temaşehir Konya, Ebruli Ispartakule, İdealist Cadde gibi gözde projeler kampanyada öne çıkarken, kampanyaya destek veren diğer firma projeleri ise şöyle;



TORKAM E5’TE 5 YIL 0 FAİZ İMKÂNI

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksında E5 Otoyoluna tam cephe konumundaki arsa ihalesini kazanan TORKAM İnşaat, İstanbul’un can damarı E5 Otoyolunun en yeni projesi TORKAM E5’te 5 yıl 0 faizli ödeme avantajı devam ediyor.

Sefaköy – Florya hattının en değerli noktalarından biri olan ve inşa çalışmaları tüm hızıyla süren TORKAM E5’te kullanım detaylarına sahip 234 rezidans, 117 ofis ve 310 adet cadde mağazası yer alıyor.

Kapısına gelecek metro durağı ile metrobüs, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükselen proje, konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alıyor.



AND PASTEL’DEN 2 KAMPANYA DAHA

AND Gayrimenkul, Emlak Konut kampanyasındaki avantajların dışında “Yaşamı Deneyimle” adı verilen modelle ev sahibi olmak isteyenlerin birikimlerini değerlendirebilecekleri ve yatırımlarını garanti altına alabilecekleri 2 farklı kampanya sunuyor.

AND Gayrimenkul, AND Pastel’de daire satın almayı düşünenlere uzun yıllar yaşayacakları evi 1 yıl boyunca deneyimleme imkanı veriyor. Satın alırken evin fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim sunuluyor. Ev sahibi hemen evine taşınabiliyor. 1 yıl boyunca yaşadıktan sonra vazgeçmesi hâlinde ise yüzde 20 prim ile evini satma garantisi veriliyor. Diğer bir seçenekte ise müşteriler AND Pastel’de kiracı olarak yaşamaya başlıyor. 24 aylık kira bedeli depozito olarak alınıyor. 2 yıl içinde aynı evi satın almak isteyenlerin depozitosu ve ödediği kiralar evin bedelinden düşürülüyor. 2 yılın sonunda çıkmak isteyenler ise depozitosunu geri alabiliyor.

Duru Beytepe kampanyaya katıldı

Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı ile hayata geçen Duru Beytepe Projesi düzenlenen kampanyaya dâhil oldu. Atılan adımların konut sektöründe hareketlenme başlattığını vurgulayan Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal “Hayata geçirilen bu kampanya ekonomi ve konut sektörü için çok önemli bir kampanya. Biz de daha önce uygulamış olduğumuz kampanyalarımızda hep bu noktadan hareket ederek konut alacak olan vatandaşlarımızın yanında durduk. Peşinde yüzde 20 indirim, 50 ay vade ve 120 ay 0,98 kampanyamız ile güzel dönüşler aldık. Şimdi de Bakanlığımızın uygulamış olduğu kampanyaya destek oluyoruz. Bizim her zamankinden fazla çalışıp üretmeye ihtiyacımız var. Yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat, 10 yıl vade, bankasız kefilsiz yüzde 0.98 kampanyamız ile konut piyasasında güzel bir ivme yakaladık” dedi.