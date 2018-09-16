Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO güvencesiyle Eyüpsultan'da inşa edilen proje bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanıyor. Az katlı ve geniş balkonlu daireleriyle ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilen Yeniköy Konakları İstanbul'da büyük ilgi gören 1. Etabın ardından 2. Etapta 164 daire yer alıyor. Aileler için geliştirilen geniş ve ferah dairelerin yer aldığı Yeniköy Konakları İstanbul'da 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve dubleks daire seçeneklerine yer veriliyor. Emlak Konut GYO güvencesinde geliştirilen proje, 2 Metro hattı ile tramvay hattının ortasında konumlanıyor. Yeniköy Konakları projesinde 29 Ağustos 2018-31 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerli olacak 'Türkiye için kazanç vakti' kampanyası dahilinde; yüzde 10 indirim fırsatı, yüzde 10 peşinat, 12. ay ve 24. aylarda yüzde 15 ara ödeme, kalan yüzde 60'lık konut bedeli için 0.98 vade farkı ile 120 ay taksit imkânı ile ev sahibi olunabiliyor. Üniversitelerin, öğrenci kampüslerinin ve hastanelerin çevrelendiği bir bölgede yer alan Yeniköy Konakları İstanbul, özellikli konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. Zengin sosyal donatı alanlarının yer aldığı projede ayrıca; yeşil alanlar, bitişiğindeki 8500 metrekare içinde yer alan yürüyüş yolları, spor alanları ve parklar bulunuyor. Yeniköy Konakları İstanbul Levent ve Maslak'a 7 km, FSM Köprüsü'ne 10 km, Taksim'e 11 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ise 12 km mesafede bulunuyor.