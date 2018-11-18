Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yıllık yaklaşık 1,4 milyon konutun el değiştirdiği, demografik nedenlerden dolayı 650 bin adet yeni konut ihtiyacının sürdüğü Türkiye'de, gayrimenkul piyasası yavaş yavaş bir dengeye oturmaya başladı.

Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 2 bin 391 adet satılan konutların 256 bin 283 adedi ipotekli satışlardan, 746 bin 108 adedi ise diğer satışlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye genelinde 1 milyon 30 bin 728 adet konut satılırken, ipotekli satışların sayısı 363 bin 227 adet, diğer satışlar ise 667 bin 501 adet olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrekte yaşanan kur artışı, yabancıların konut alımında olumlu etki oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,1 düzeyinde olan yabancılara konut satış oranı, ikinci çeyrek döneminde yüzde 8,5 düzeyine, üçüncü çeyrek döneminde ise yüzde 12,8 düzeyine ulaştı.

Yabancılara konut satışı, yılın 9 ayında bir önceki döneme göre yüzde 58,5 artarak 24 bin 155 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15 bin 241 adet olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk yarısı kamu bankalarının önderliğinde yapılan aylık 0,98 faizli konut kredisi kampanyaları sektöre ivme kazandırdı. Eylül ayı itibarıyla Emlak Konut GYO liderliğinde başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası da oldukça ilgi gördü. Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması, yüklenicilerin yaptığı kampanyaların daha çok talep görmesini sağladı.