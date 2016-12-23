Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi 177 bin lira tazminata hükmetti. Kararın ardından söz alan Sağdıç’ın “Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım. 78 milyonun beklediği bir umut vardı sayın başkan’’ ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Mehmet Yılmaz da ‘’Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Manevi zararı bizim gidermemiz mümkün değil tabii. Ancak bugüne kadar verdiğimiz tazminatların en yükseği’’ diye karşılık verdi.
‘Balyoz’ mağduru amirale ikinci şok
23.12.2016 - 07:06 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balyoz Planı davasında beraat eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç’ın haksız yere 3 yıl 4 ay 8 gün tutuklu kaldığı gerekçesiyle 12 milyon lira tazminat istemiyle açtığı dava sonuçlandı.
Etiketler : bakırköy,
431480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431480.aspx
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