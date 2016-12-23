Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ve Türkiye’deki terör saldırılarına ilişkin, “Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke ‘Biz güvenliyiz.’ diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten, Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye’nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır” dedi. Başbakan Yıldırım, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin sınırlarımızın ötesinde de bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: “El-Bab’daki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele, Türkiye’nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye’nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye’yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz.

ANAYASA: 10 Aralık’ta AK Parti grubu olarak 316 imzayla teklifimizi verdik. AK Parti’de ‘Efendim, filan imzalayacak, filan imzalamayacak’ diye bir sürü tezviratlar çıkardılar, bir kez daha tuş oldular. AK Parti üzerine hesap yapanlar, sonunda kendileri mosmor olur. Şimdi bir iki tane, arkadaşlarımızın kafasını karıştıran husus var. Bunlara da dikkat edeceğiz. Yanlış bir şeyin üzerinde inat etmenin bir anlamı yok. Ama görüyorum ki geneli itibarıyla toplumda ciddi bir kabul gördü. Düzelecek maddeler üzerinde çalışacağız. Şunu da bilmenizi istiyorum; bu bizim tek başımıza hazırladığımız bir anayasa değişikliği değil. Bir uzlaşma. Eğer bizi mutlu eden bir şey, uzlaştığımız, MHP’yi mutlu etmediyse, o zaman bu uzlaşma olmaz. Bu işten de hayır gelmez.

KILIÇDAROĞLU’NA: ‘Rejim değişiyor’ söylemleri gerçek dışı. Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Kemal Bey, Türkiye’nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923’te bedel ödedik, İstiklal Harbi’ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik, adını da Cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923’te o mesele bitmiştir.

"KARLOV DOSTLUK SİMGEMİZ"

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Karlov’un resminin bulunduğu kürsüye karanfil bırakan Yıldırım, taziye defterine şunları yazdı: Bu alçak suikast ile iki millet arasındaki beşeri köprüleri yıkmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak, suçlular tek tek tespit edilip layık oldukları cezaya çarptırılacaktır. Müstesna bir dönemde, başarı ile yürüttüğü görevi süresince Rusya ile ilişkilerimize büyük katkılarda bulunan Karlov, artık Türk-Rus dostluğunun ebedi simgesi olmuştur.