Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Uzman Çavuş Osman Çelik ile Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Kayseri’de son yolculuğuna yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya’nın 2 yaşındaki kızı Elif’in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı. Tekirdağlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Akın Acar’ı annesi Hanife, “Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni” diye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın (24) cenazesi, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Şehit Yalçın’ın 24 gün önce İstanbul’da Özge İslam’la nişanlandığı 3 ay sonra da evlenecekleri öğrenildi. Şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü. Bursalı Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir ise anne ve babasının başlarına taktıkları komando beresi ile yolcu etti. Şehit askerleden Binbaşı Bülent Albayrak Bursa’da, Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca Kahramanmaraş’ta, Jandarma Astsubay Göktan Özüpek Kırklareli’de, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı Kars’ta, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar Elazığ’da, Uzman Çavuş Burak Boz Konya’da, Uzman Çavuş Ali Yılmaz Antalya’da dualarla uğurlandı.