Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 