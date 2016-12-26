Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Selçuk Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
26.12.2016 - 19:22 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.
Etiketler : Selçuk Üniversitesi,konya,
432573 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432573.aspx
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