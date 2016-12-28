Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD-YPG’yi terör örgütü saymayan Batı, yaptığı silah yardımları konusunda inkâr politikası yürütmekten vazgeçmiyor. Batı’nın DEAŞ’a karşı mücadele için PYD’ye verdiği silahların hem yurt içinde hem de yurt dışında nasıl Türkiye’ye doğrultulduğu Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), ortaya çıkardı:

- 5 Eylül 2015’te Almanya tarafından üretilen ve içerisinde füzelerin de bulunduğu silah ve mühimmatlar Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçakla Peşmerge’ye teslim edildi. Maaşlarını alamayan bazı Peşmergeler silahlarını PKK’ya sattı. Bu yardım Almanya’nın tarihinde ilkti. Almanya ilk kez çatışma bölgesindeki gruplara silah ve mühimmat yardımında bulundu.

- PYD’nin eski militanı Ömer Mamaş 18 Ocak’ta, ABD ve Avrupalı ülkelerin PYD’ye aktardıkları binlerce silah, roket ve el bombasının 2015 yılında Türkiye’ye gizlice sokulduğunu gazetelere kendi anlattı.

- 9 Nisan 2016’ya gelindiğinde ise ABD ordusuna ait helikopterlerin Suriye’nin Haseke şehri yakınlarında bulunan PYD üslerine silah ve mühimmat taşıdığı tespit edildi. Bu silah ve mühimmatlar ilerleyen günlerde sınırda PYD tarafından PKK militanlarına teslim edilirken yakalandı.

- 27 Ağustos’ta Almanya PYD’ye Alman yapımı MILAN tanksavar füzeleri dağıttı. Sonrasında ise Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Türk tanklarının bu füzelerle vurulduğu belirlendi.

- ABD Başkanı Obama, 21 Eylül’de DEAŞ ile mücadele kapsamında PYD’ye daha fazla askerî ve mühimmat yardımı yapma kararı aldı. Yaklaşık 1 ay sonra 22 Ekim’de Hakkâri Yüksekova’da PKK’ya yönelik yapılan operasyonda ABD ve İngiliz orduları tarafından kullanılan M4A1 ile Rus yapımı kalaşnikof ve PKMS tipi makineli tüfekler bulundu.

- Bununla birlikte PYD’nin DEAŞ’a karşı Rakka’da operasyon başlatacağını duyurması üzerine 8 Kasım’da ABD, uçak ve helikopterlerle havadan uçaksavarlar, el bombaları ve mühimmat dağıttı.

- Yardım yapan ülkeler bunlarla da sınırlı kalmadı. 19 Kasım’da Mardin Nusaybin’de etkisiz hâle getirilen PKK’lıların üzerinde Belçika yapımı FN marka silahlar bulundu.

- Yıl boyunca yapılan operasyonlarda İtalyan yapımı mayınlar da ele geçirildi.