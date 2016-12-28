Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, 15 Temmuz darbe gecesinin kendileri için de çok gergin geçtiğini söyledi. Darbe gecesi sabaha kadar uyuyamadıklarını ve Türkiye için dua ettiklerini belirten Salihi, "Unutulmayacak bir gerginlik vardı o gece" dedi. Salihi, 15 Temmuz kalkışmasının başarılı olması hâlinde Türkiye'nin yanı sıra kendilerini de çok sıkıntılı günlerin bekleyeceğini belirterek, "Darbe başarılı olsaydı Kerkük de düşmüştü" dedi. Salihi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyordu. Telefonuma onlarca tehdit mesajı geldi. ‘Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız' diyorlardı. Türkiye'de yaşanan birkaç saatlik yönetim boşluğu Kerkük'te katliam endişesine dönüştü" açıklamasını yaptı. "Benzer mesajlar Türkmenlerin önde gelen isimlerine de gönderilmiş" diyen Salihi şöyle devam etti: Tehdit mesajları, hem mezhep hem de etnik içerikliydi. Bunlar, Türkiye'nin bölgedeki önemli rolünü bir defa daha ortaya koydu.