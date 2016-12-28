Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - 2016 yılının son toplantısını yapan Bakanlar Kurulu, önemli kararlar aldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıda, YÖK Kanun Tasarısı da değerlendirilirken, Avrupa Birliği ile yürütülen Gümrük Birliği müzakereleri konusunda yol haritası çizildi. Toplantı sürerken açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, hem CHP’nin hem de medyadan bazı isimlerin anayasa ve Suriye konusundaki tavrına sert çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve Atatürk’ün adını da andığı konuşmasına tepki gösteren Kurtulmuş “Türkiye'nin ulusal, millî mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır, Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yerlerde göstermeye çalışmak, en azından siyaseten birtakım hesapların içerisinde olmak demektir. Arkadaşlar bundan vazgeçsinler, bu fayda getirmez” dedi. Kurtulmuş'un konuşması özetle şöyle:



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Desteği Parlamento’daki milletvekilleri verirse, bu anayasa değişikliği teklifi millete gider, millet de 'Evet' derse buna mâni olmaya kimsenin gücü yetmez. Milletten başka hiçbir güç bu memlekette yoktur. O devirler geride kaldı. Kapalı kapılar ardında 'Cumhurbaşkanı şu olur, Anayasa Mahkemesi Başkanı bu olur' diye hesaplar yapıp ondan sonra milletin önüne çıkarıp onları sözde al gülüm ver gülüm oylatarak cumhurbaşkanı seçme zamanı da, üst yargıdaki adamları belirleme zamanı da tarihe karışmıştır.



MUTABAKAT SÜRECEK: MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Başta belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclis’e inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir.



MEDYA'YA ELEŞTİRİ: Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye, DEAŞ ile fiilen sahada bir savaş hâlindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde, uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir.



TEYİT EDİLMEDİ: DEAŞ'in yayınladığı asker görüntüleriyle ilgili henüz TSK, Millî Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri, dünyanın en aşağılık, en kirli mekanizmaları. Olsun olmasın herhangi bir video görüntüsünü yayınlayarak, zaten ne yapmak istiyor? Halka korku salmak, halkı çaresizliğe itmek istiyor, halkı kendi içine kapatmaya çalışıyor. Herkes birbirinden, yanındakinden korksun istiyor.



YAZ SAATİ: Yaz saatiyle ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Geri alma gibi bir niyetimizin olmadığını ifade etmek istiyorum.