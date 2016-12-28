Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan evlerde DAEŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.