Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan evlerde DAEŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adıyaman'da DAEŞ operasyonu, gözaltılar var
28.12.2016 - 11:26 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : daeş,operasyon,haberler,
433022 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433022.aspx
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