Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Suriye'de mutabakata varılan ateşkes süreci) Ateşkes, tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır."
İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması
29.12.2016 - 17:37 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler : İbrahim kalın,
433432 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433432.aspx
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