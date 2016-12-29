Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK kamplarından kaçan 6 terörist, Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin, Silopi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
29.12.2016 - 18:02 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK kamplarından kaçan 6 terörist, Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Şırnak,
433440 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433440.aspx
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