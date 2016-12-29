Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK kamplarından kaçan 6 terörist, Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin, Silopi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.