Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde Diyarbakır Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon çerçevesinde, Lice kırsalında yapılan yol kontrol noktasında terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı. C.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.