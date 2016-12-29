Edinilen bilgilere göre, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde Diyarbakır Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon çerçevesinde, Lice kırsalında yapılan yol kontrol noktasında terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı. C.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Lice’de bir terörist yakalandı
29.12.2016 - 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Etiketler : lice,terör,PKK,
433448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433448.aspx
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