Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede sözde atama listesinde Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı görevini devralmak için geldiğinde öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi’ye ilişkin yeni bilgiler çıktı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Serdar Coşkun tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan 5’nci iddianame tamamlandı. İddianamede, 15 Temmuz gecesi sözde atama listesinde Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı görevini devralmak için geldiğinde şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi’nin eşi Nezire Terzi şüpheli olarak yer aldı. Nezire Terzi’nin darbe girişiminden 1 hafta önce haberdar olduğu belirtilen iddianamede, 13 Temmuz’da Semih Terzi’nin eşini arayarak “Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın eşini ara, annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle” diyerek talimat verdiği kaydedildi. Nezire Terzi’nin eşinin bu isteğini hemen yerine getirerek aynı gün saat 21.39’da Nursen Aksakallı’yı arayarak duygu sömürüsü yaptığı ifade edildi. Terzi’nin askerî darbenin başarıya ulaşması için görev yeri Silopi’den Ankara’ya dikkat çekmeden ve sorunsuz gelmek istediği anlatıldı.

“ROTAYI ZORLA DEĞİŞTİRDİ”

İddianamede, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın eşi Nursen Aksakallı’nın da ifadesi yer aldı. Nezire Terzi’yi protokol toplantılarından tanıdığını, şahsen samimi olmadığını söyleyen Aksakallı, “Saat 21.00-22.00 sıralarında beni aradı. Önce hâl hatır sordu. Sonra eşinin annesinin çok hasta olduğunu ve oğlunu çok özlediğini söyledi” dedi. İddianamede, “Dikkat çekmeden darbe için Ankara’ya gelmek isteyen Semih Terzi ile şüpheli eşinin bir mizansen kurguladılar. Nazire Terzi’nin Nursen Aksakallı’yı cep telefonuyla arayıp 5 dakika 11 saniye görüşme yaptığı, bu görüşme sırasında mizansene uygun şekilde insani duyguları harekete geçirip tavassut girişiminde bulunmuştur” tespitleri yer aldı. İddianamede Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 14 Temmuz’da izin alan Terzi’nin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakalli’nın kurye uçağından yararlanmasını istediği halde emre uymadığı, kendi emrinde olan helikopterle önce Diyarbakır’a sonra da rotayı zorla değiştirerek Ankara’ya 16 Temmuz’da saat 01.55’de geldiği tespit edildi.

Semih Terzi’nin darbe girişimi günü TSK içerisine yerleşen Fetullahın Silahlı Kuvvetleri’nin (FSK) başlatmayı planladığı, annesinin hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen hasta olduğunu belirterek özel izin aldığı iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Darbeci askerlerin atama listesinde Semih Terzi askeri darbe planlamasında sözde atamasının yapıldığı Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığına emir komutayı cebren ele geçirmek amacıyla gitti. Özel Kuvvetlerin gerçek komutanının ikazı ve emri üzerine görüntüleri kamuoyuna yansıyan şekilde darbeyi önlemeye çalışan şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülerek durdurulabildi.”