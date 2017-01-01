İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.
İran, Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı kınadı
01.01.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Etiketler : iran,ortaköy,istanbul,reina saldırısı,
434203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434203.aspx
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