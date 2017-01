Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk saatlerinde İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan şunları kaydetti: Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız.

Türkiye’ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur.

"TERÖRLE HİÇBİR YERE VARILMAZ"

İstanbul’daki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, terörün insanlığın ortak derdi olduğuna işaret etti. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede, hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığının olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir.

Yıldırım, saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği iddialarının sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu: Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist.

"YIKILMAYACAĞIZ, YENİLMEYECEĞİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırısına Twitter’dan tepki gösterdi. Bahçeli, şunları kaydetti: MHP, Türkiye’nin âdeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız. Kastedilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan, millî birlik ve bağımsızlığımızdır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak, yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır.

"AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda Ortaköy’deki eğlence mekânına yapılan saldırıyı lanetledi. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi hâline geldiğini ifade ederek, atılan adımların saldırıları engelleyemediğini de söyledi.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul’daki saldırıya ilişkin son zamanlarda terör örgütlerine karşı verilen mücadeledeki üstün başarıdan ürken çevrelerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye bir cevap üretmeye çalıştıklarının açık olduğunu söyledi. Dünya bir küresel terör tehdidiyle karşı karşıya ise bu küresel terör tehdidini besleyen birtakım güçlerin bulunduğunun aşikâr olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Yoksa ‘3-5 tane baldırı çıplak adam bir araya geldiler, terör örgütü kurdular da insanları öldürdüler.’ Böyle bir hikâye yok. Bütün bu terör örgütlerini destekleyen, bunlara güç veren birtakım güçlerin olduğu aşikârdır. Bunların Türkiye’ye, Türkiye’nin özellikle 2015 Temmuz ayından itibaren bu kadar yoğun terör saldırısı altında kalmasının sebebi de ifade ettiğiniz gibidir. Türkiye’nin bir istikbal ve istiklal mücadelesi vermesinden rahatsız oluyorlar. Biz de bu mücadeleyi vereceğiz. İnşallah Türkiye, 2017’de terör örgütlerinin ve onların ağababalarının yapmak istediklerine inat terörle mücadelesini kazanacak ve 2017 hem içeride hem dışarıda terör örgütleri için son derece kötü bir yıl olacak, hesabını soracağız.”

"OYUNLARIN FARKINDAYIZ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Kurtulmuş, “Üst üste terör saldırılarıyla Türkiye’nin birliğini, dirliğini, bölgedeki yeni barış perspektifini hedefleyenler başaramayacaktır. Oynanan oyunların farkındayız” dedi.