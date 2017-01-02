Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press'in İnterfaks'ı kaynak göstererek geçtiği habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "İstanbul'daki konsolosluğumuza, basında çıkan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi. Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı. Hürriyet'in haberine göre, Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken; görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor.