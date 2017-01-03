Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina’yı basıp gözünü kırpmadan 39 kişiyi öldürüp 65 kişiyi de yaralayan katilin yakalanması için İstanbul polisi yoğun mesai yapıyor. MOBESE kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları geriye dönük olarak tek tek inceleniyor. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da, Ortaköy’deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıkladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda 12 kişiyi gözaltına aldı. Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde tutulan 12 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Reuters Haber Ajansı, alçak terör saldırısını tahmin edildiği gibi DEAŞ’ın üstlendiğini duyurdu.

Katliamın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 4 şarjör değiştirip 120 mermi sıkan katilden kurtulanların ağırlıklı olarak üst kata kaçanların olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği sırada eğlence mekânında olan Yusuf Kodat “Terasta saklanarak canımızı zor kurtardık” dedi. Dün aracını almak için olay yerine gelen Kodat “Polisler gelene kadar terasta kaldık. 10-15 dakika kadar bekledik” ifadelerini kullandı. Gece kulübünde garson olarak çalışan İsmail Aslan ise, saldırı anında üst katta yazlık kısmında çalıştığını belirterek “Bir anda gürültü duyduk ve bizim personelimizin sağa sola koştuğunu gördüm. Bende alt bölümde müşteriler arasında kavga var sandım. Hemen saldırının olduğu bölüme indim. Merdivenlerden alt kata doğru iner inmez, bir anda kendimi mermilerin içinde buldum ve hemen tekrar üst kata doğru koştum. Hemen yazlık bölümde bulunan dükkanlardan birine girdim ve kapıyı kilitledim. Sonra Özel Harekât polisleri gelip bizi aldı” dedi.

Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı. Yalova’da öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul’dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi. Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.