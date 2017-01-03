Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında, teröristin kaçmasına ilişkin "7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste güvenlikten sorumlu bir Allah'ın kulu neden müdahale etmemiştir, edilememiştir? Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir?" diye sordu.

Bahçeli, pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak da "Verdiğim 'evet' oyunu, referandumda da aynen tekrar edeceğim" dedi

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

Türkiye’den yeni bir Suriye çıkarma arayışı sürerken, gafletle geçireceğimiz bir an bile kalmamıştır. Huzurumuza darbe üzerine darbe vurulmaktadır. Milli bekamız kirli ve karanlık ellerce boğulmaktadır. Sabrımız sınıra dayanmıştır.

2016 yılı terörün hain saldırılarına kurban gitmiştir.

Terör örgütlerinin kökünü kurutmak önemli olduğu kadar bunları destekleyen asıl suçluları da bulmak zorunludur.

Meydan okumalarla hainler geri adım atmıyor.terör örgütleri durmuyor

Terör örgütlerini yok etmek için yeni bir yol bulmalıyız ya da yeni bir yol yapmalıyız

Hepinizi şu kahredici terör bilançosunu incelemeye davet ediyorum. 20 Temmuz’dan bu yana aralarında 600 askerimizin, 383 polis ve bekçimizin, 65 korucumuz dahil bin 80 evladımız şehit olmuş, 663 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir.

Yalnızca 2016 yılında toplam şehit sayımız 839’dur.

Sorarım sizlere, bu tablo milli bir yıkım değil mi? Terör bitiyor, analar ağlamayacaktı değil mi? Dağlardan korkusuzca kardelenler toplanacaktı değil mi? Böyle söylenmiyor muydu? Türkiye hangi ara bu tuzağa düştü, hangi söz ve bahanelerle izah edilecek?

Türkiye hangi ara bu bu tuzağa düştü?

REİNA SALDIRISI

HP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırısına ilişkin kafalarda birçok soru işareti kaldığını belirtti. Bahçeli, şöyle konuştu: "Bu kanlı eylem milletimize adi ve hayasız bir meydan okumadır. Biz bunu görüyor ve taraflarına diyoruz ki ne yaparsanız yapın Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir. Katiller için kaçış yoktur, kurtuluş yolları kapanmıştır. Bu cani ve eylemi hakkında kafalarda oldukça soru işareti vardır. Benzeri saldırılara Fransa, ABD ve Almanya'da rastlanması pek bir şey değiştirmeyecek ihmallere kılıf olmayacaktır. Öncelikle muhtemel bir terör saldırısının hiç mi istihbaratı alınmamıştır? Eğer alınmışsa aksaklık nerededir? Bu süre zarfında anılan mekanın onlarca güvenlik görevlisi nereye gitmiştir? 7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste güvenlikten sorumlu bir Allah'ın kulu neden müdahale etmemiştir? Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir? Ortaköy yanarken bu terörist nasıl ortadan kaybolmuştur? Polis kontrol noktaları boşuna mı kurulmuştur? İşbirlikçiler yardım ve yataklık yapanlar hakkında bir ipucu bulunmuş mudur? Silahlı ve bombalı alçaklar hedeflerine kilitlenip keşif anından saldırı pozisyonuna geçesiye kadar serbestçe dolaşırken güvenlik ve istihbarat kurumları neyle uğraşmaktadır?"

"HOŞGÖRÜSÜZLÜK ŞIRINGALARI BİZİ BİRBİRİMİZDEN KOPARMAKTADIR"

MHP lideri Bahçeli, Reina'ya yapılan saldırı sonrasında, sosyal medyada yayımlanan mesajlara ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Daha kötüsü, toplumsal hassasiyetlerle oynanmakta, maneviyat sömürüsü tırmanmakta, etnik ve mezhep ayrımcılığı kamçılanmaktadır. Bir yanda yılbaşı kutlayanlar diğer yanda Mekke'nin fethini ananlar iki kampa bölünmüştür. Yılbaşı eğlence ve kutlamalarını küfür olarak görenlerle bunun tam aksini düşünenler arasında oluşan derin yarık giderek büyümektedir. Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, damardan giren tahammülsüzlük okları, hoşgörüsüzlük şırıngaları bizi birbirimizden koparmaktadır. Ayrışmanın çarkına nasıl kapılırız? Reina katliamının öncesi ve sonrasında sosyal medyadan yapılan bazı yorum ve açıklamaların düşmanlıklarını bileyip teröristleri teşvik etmesi alarm verici düzeydedir ve suçtur. Klavyenin arkasına saklanan insan müsveddelerinin dehşet verici mesajları bu aziz milletin hiçbir değeriyle bağdaşmayacaktır. İnsanların yılbaşında katledilmelerine 'oh olsun' demek bir defa İslam'la uzaktan yakından alakası olmadığı gibi kelimenin tam manasıyla alçaklıktır. İnanan-inanmayan, laik-anti laik, Alevi-Sünni kutuplaşmasına hizmet eden kim varsa Türk Milletinin azılı hasmıdır. DAEŞ'in bir hedefi, Ortaköy'ü kana bulayan canavarın kulağına fısıldanan amaçlardan birisi de bu değil midir?"

ZIRHLI ARACA İHTİYACIM YOK

Hükümetin siyasi liderlere zırhlı araç vereceğine dair bilgiler aldık. Biz zırhlı araca ihtiyacımız olmadığını kendilerine ilettik.

BİR TEK "EVET" OYUM VAR

Haftaya pazartesi anayasa değişikliği genel kurulda görüşülecek. Bir "evet" oyum var orada da referandumda da onu kullanacağım" dedi.