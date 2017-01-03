Samsun’un Bafra ilçesinde FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan Gülsüm D.’nin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde kaldığı istihbaratına ulaşan Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Gülsüm D., emniyetteki sorgusunun ardından Alanya Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
FETÖ şüphelisi yakalandı
03.01.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan kadın Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
434800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434800.aspx
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