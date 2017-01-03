Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan polis, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DBP’Lİ YÖNETİCİLERİN DE BULUNDUĞU 5 KİŞİYE GÖZALTI

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik bazı ev ve adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında DBP Siirt il yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.