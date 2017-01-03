Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, 3 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00’te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir” denildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Orgeneral Akar’ı ziyaret etti
03.01.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a ziyarette bulundu.
Etiketler : Orgeneral Hulusi Akar,
434891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434891.aspx
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