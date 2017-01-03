Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, 3 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00’te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir” denildi.