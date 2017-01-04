Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren

Derneğin her yıl düzenlediği kültür etkinlikleri çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara ödül verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Doç. Dr. Süleyman Doğan'ın gazetemizde iki yıl boyunca neşrettiği "Rektörler Konuşuyor" dizisi de ödüle layık görüldü. DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç, Süleyman Doğan’ın Türk basınında ilk kez uzun soluklu rektör söyleşileri gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Gecede İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, TRT Bölge Müdürü Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Muhammet Kurulay da ödül alanlar arasındaydı.