Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalif gazeteler, Halkevleri üyesi Başar’ın laiklik istediği için derderst edildiğini yazdı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Ayşegül Başar’ın sosyal medya hesabından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. CHP’li Barış Yarkadaş’ın “Twitter üzerinden hedef gösterilen Halkevi Üyesi ve Cumhuriyet gazetesi çalışanı Ayşegül Başar’ı gözaltına almak, laikliğe sahip çıkanlara gözdağı vermektir” dediği muhabirin savcıyı şehit eden Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un ardından “Devrimci devrimcidir #teröristdevlettir #BizdeSiziSeviyoruz #SafakYayla #BahtiyarDoğruyol” diye tweet attığı belirlendi.

‘DÜŞMANLIĞA TAHRİK’TEN TUTUKLANDI

Ayşegül Başar, daha sonra gönderildiği adliyede, savcılıkça mahkemeye sevk edildi. Başar, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”ten tutuklandı.