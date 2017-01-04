Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasında Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları’ndaki Kuşlucak Tepe mevkiine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının barınak, sığınak ve mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.