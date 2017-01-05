Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulunda İstanbul’daki gece kulübü saldırısı tüm detayları ile masaya yatırıldı. Güvenlik birimleri, yılbaşı gecesi İstanbul’da bir saldırı olabileceği istihbaratının ABD istihbarat birimlerinden de geldiği ancak, bu istihbaratın ‘bazı ibadethaneler ve İstanbul’daki üç ayrı ilçeye’ yönelik olduğu bilgisini paylaştı. Güvenlik birimleri, hem ABD ve İngiliz istihbaratından hem de kendi istihbaratlarına dayanarak yılbaşı gecesi birçok yerde önemli tedbirler alındığını dile getirdi.

Gece kulübünün kapısında bekleyen özel güvenlikçilerin olaya neden müdahale edemediğinin de değerlendirildiği toplantıda, ‘alkollü mekanlarda özel güvenlikçilerin silah taşımasının yasak olduğu’ ancak işletme sahibinin isterse valiliğe başvurarak silahlı koruma isteyebileceği belirtildi. Mevcut mevzuatta özel güvenlikçilerin hangi durumlarda silah taşıması gerektiğine valilikler bünyesindeki il güvenlik kurulu tarafından karar verildiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘vatandaşların sıklıkla bulunabileceği yerlerin polis tarafından korunmasına yönelik’ çalışma yapılması talimatını verdi. Ayrıca Türkiye’deki özel güvenlik şirketlerinin bir bölümünün yabancı ortaklarının bulunduğunu, bu şirketlerin sermaye yapılarının detaylı olarak incelenmesi kararlaştırıldı.

Saldırının, Türkiye’nin El-Bab’da DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadeleden bağımsız düşünülemeyeceğinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulunda, “ABD’deki fluluk 20 Ocak’a kadar (Trump’un göreve başlayacağı tarih) devam edecek. Bu tarihten sonra özellikle şubat ve mart ayı içinde fotoğraf netleşir” tespiti de yapıldı.