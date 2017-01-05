Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Aslıtürk, adliyeye sevk edildi.
İş adamı Aslıtürk, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Aslıtürk, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.