Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Aslıtürk, adliyeye sevk edildi.
İş adamı Aslıtürk, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Aslıtürk, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İş adamı Aslıtürk serbest bırakıldı
05.01.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde gözaltına alınan iş adamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Aslıtürk, adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Kırklareli,
435324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435324.aspx
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