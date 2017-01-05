Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.
KPSS operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı
05.01.2017 - 12:52 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara merkezli 31 ilde devam eden ve 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verilen 2010 KPSS operasyonu kapsamında, 74 kişi gözaltına alındı
Etiketler : KPSS operasyonu,gözalttı,
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