Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2010 KPSS soru hırsızlığı soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan 105 asker eşinden 75’inin hâlen kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, 2010 KPSS hırsızlığı soruşturmasında 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan darbecilerin eşlerinin de soru hırsızı olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, İstanbul ve İzmir’in aralarında yer aldığı 31 ilde start verilen operasyonlarda şüphelilerin 2’sinin albay, 14’ünün yarbay, 40’ının binbaşı, 40’ının yüzbaşı, 4’ünün üsteğmen eşi olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin MASAK raporlarında dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. FETÖ’ye himmet sağladıkları, para transferleri gerçekleştirdikleri belirtilen şüphelilerin örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu ve Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu raporda ifade edildi. Şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları önceden aldıklarına dair kuvvetli delil bulunduğu soruşturma dosyasında belirtildi. Şüphelilerin sosyolog, araştırma görevlisi, danışman, bilgisayar öğretmeni gibi görevlerde yer aldığı kaydedildi. Şüphelilerden 75’inin ise halen kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı da öğrenildi. Soruşturmada 10 şüphelinin eşinin de firari ataşelerden olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele düzenlenen saldırı sırasında yaralanan ve üzerinden Fetullah Gülen duaları çıkan darbeci SAT komandosu Yüzbaşı H.G’in eşi K.G. de şüpheliler arasında yer aldı. K.G’in ayrıca örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Dosyada, 10 şüpheli eşin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 85 kişi gözaltına alındı.

380 iş adamına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığı belirlendi. Savcılık, tespitin ardından isimleri belirlenen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, nöbetçi hâkimlikçe şüphelilerin ikamet ve ofislerinde arama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu arada, şüphelilerden 110’unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.