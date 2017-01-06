Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de ünlü tekstilci Zafer Katrancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı. Katrancı, polis nezaretinde uçakla İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansal kaynak sağladığı iddia edilen kişilere yönelik 35 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başlattığı operasyon kapsamında 380 işadamı içinde bulunan Denizli'de ünlü tekstilci Zafer Katrancı da dün Denizli'deki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Katrancı, buradaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde uçakla İstanbul'a gönderildi.