Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı halen etkisini sürdüyor. Özellikle Avrupa yakasından kar fırtınası şeklinde etkisini artturan yağış ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Tüm vapur seferleri de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi...

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı



İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı halen etkisini sürdüyor. Özellikle Avrupa yakasından kar fırtınası şeklinde etkisini artturan yağış ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Tüm vapur seferleri de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi..