Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda Albay Turgay Aras tarafından karşılandı. Burada komutan yardımcıları ve askerleri selamlayan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı. Kahvaltı basına kapalı olarak gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da
07.01.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.
Etiketler : Süleyman Soylu,içişleri bakanı,haberler,
435896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435896.aspx
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