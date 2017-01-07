Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda Albay Turgay Aras tarafından karşılandı. Burada komutan yardımcıları ve askerleri selamlayan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı. Kahvaltı basına kapalı olarak gerçekleşti.