Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi Frontex 2016 yılı mülteci raporunu açıkladı. 2016 Mart ayı sonunda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının ardından Türkiye üzerinden Yunanistan’a kaçak yollardan geçmeye çalışan mülteci sayısının 182 bin olduğu ve bir önceki yıla oranla yüzde 80 gerileme yaşandığı bildirildi. 2015 yılında Türkiye’den Yunanistan’a geçenlerin sayısı 910 bin olduğu tahmin ediliyor. 2016 yılında deniz yoluyla Avrupa Birliği ülkelerini ulaşan kaçak mülteci sayısının 364 bin olduğu ve üçte iki azalma kaydedildiği bildirildi. Frontex Yunanistan’a kaçak gelen mültecilerin sayısında ciddi azalma görüldüğünü, buna karşılık İtalya’ya gelenlerin sayısında artış kaydedildiğine dikkat çekti. Kuzey Akdeniz sahillerinden Avrupa kıtasına geçerken ölenlerin sayısının 5 bin 50 kişi olduğu ve 2015 yılında ayrı rotada ölenlerin sayısının 3 bir 700 olduğu açıklandı.