İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki eylemcinin yaptığı belirtildi.
İşte Reina saldırganının kimliği
07.01.2017 - 18:55 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin Özbek asıllı ''Abu Muhammed Horasani'' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : Reina,abu muhammed horasani,abdulkadir masharipov,
435995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435995.aspx
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