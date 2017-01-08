Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü
08.01.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi,
436097 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436097.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER