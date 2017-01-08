Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.