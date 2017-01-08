Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı. Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye  göre, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasındaki yolda tipi etkili oluyor. Görüş  mesafesinin düştüğü yolun bu kesimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma  kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesinde  bekletiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar ile araçların yolda mahsur  kaldığı öğrenildi.Öte yandan, Divriği-Arapgir ile Sivas-Hafik ayrımı Doğanşar yolları da  kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.