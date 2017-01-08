Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, İstanbul’da da kendini gösterdi. Cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü de devam eden yağış, bugün etkisini azaltsa da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı hava ve deniz seferleri iptal edilirken, TEM Otoyolunda arıza yapan araçlar otoyolu adeta otoparka döndürdü. İstanbul Valiliği ise, pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

Kar yağışının tadını çıkaranlar da yok değildi. Bu kez sadece çocuklar değil, büyükler de eğlendi. Kendilerine “Sarayburnu Fatihleri” olarak diyen grup, kar yağışı altında eksi 5 dereceye rağmen denize girdi. Taksim’de kayak keyfi yapan da vardı. Tabii şehrin göbeğindeki kayak keyfi pek de kolay olmadı.