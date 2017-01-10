Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hede ateş altına alınarak imha edildi.
TSK, DEAŞ'ın 9 silah mevzisini yok etti
10.01.2017 - 18:46 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK'ya ait uçaklar, terör örgütü DEAŞ'a ait 3 barınma yeri ile 9 silah mevzisini imha etti.
Etiketler : tsk,deaş,hava harekatı,
436838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436838.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER