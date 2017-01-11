Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'nın  yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada terör örgütü PKK  propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 öğretmenden 6'sı  tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın iş bırakma  talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde terör  örgütünün propagandası yaptığı belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturması  kapsamında 4 gün önce bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına  alınan 15 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından  serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden  Mehmet A, Erkan E, Beşir İ, Sıddık U, Yavuzhan B. ve Abdülkadir D. tutuklandı, 8  kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.