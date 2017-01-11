Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 10 Ocak 2017 tarihinde 18.00-20.34 saatleri arasında Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.