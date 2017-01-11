Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cizre ilçesinde 11 Ocak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda, 28 şahıs gözaltına alınmış, cinayet suçundan aranan bir şahıs yakalanmış, 2 adet pompalı av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği ve çok miktarda örgütsel doküman/dijital materyaller ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.