Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görevli 6 polis açığa alındı. Bugüne kadar Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden ihraç edilen polis sayısı 106, açığa alınan polis sayısı ise 30’a yükseldi.
6 polis daha açığa alındı
11.01.2017 - 21:31 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
Etiketler : fetö,tutuklandı,
437175 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437175.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER