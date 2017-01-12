Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Başika Kampı’nın keyfiyet değil, bir zorunluluk olduğunu belirterek “Hedef, bölgeden DEAŞ’ın sökülüp atılması ve Musul’un tekrar güvenli bir şehir haline getirilmesidir” dedi.

Bakan Işık, MKEK Silah Fabrikası’nda, ‘Millî Piyade Tüfeği’nin teslim töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Irak’ın Ankara Büyükelçisi’nin “Musul Operasyonu’nun ardından Türkiye’nin Başika Kampı’ndan çekileceği, bunun da 3 ay içinde tamamlanacağını öngördükleri”ne yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Işık şunları kaydetti: Hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında Irak ziyareti gerçekleştirildi. Bu iki yılın ardından, Irak’a yapılan en üst düzey ziyaretti. Burada Başika Kampı da gündeme geldi. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında hiçbir şekilde bir problemin olmasına asla Türkiye müsaade etmeyecektir.

Türk askerinin orada hangi sebeplerle bulunduğunun Irak tarafından da çok iyi bilindiğini anlatan Işık, şunları söyledi: “DEAŞ’tan bölgenin temizlenmesi için şu anda Başika Kampı’nda Türk askeri gerçekten büyük bir hizmet veriyor. Şu ana kadar 700’ün üzerinde DEAŞ üyesi terörist etkisiz hâle getirildi ve 6 binin üzerinde Haşdi Vatani veya diğer unsunlardan insanlara bölgenin DEAŞ’tan temizlenmesi için eğitim verildi.

Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafı ile Irak tarafı Başika Kampı konusunu tekrar oturacak ve değerlendirecek. Burada bizim çok net olduğumuz nokta, Türkiye’nin kesinlikle Irak’ın toprak bütünlüğünde veya egemenliği konusunda hiçbir tereddüt taşımamasıdır. Buna Türkiye’nin saygısını her şekilde ifade ediyoruz. Bu DEAŞ temizliğinden sonra oturacağız bu konuyu dostane şekilde çözeceğiz. Bu konuda Türkiye’nin de hiçbir ön yargısı yok, Irak’ın da bu noktada hiçbir şekilde endişesinin, tereddüdünün olmaması gerekiyor.”

Başka bir gazetecinin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı’na sivillerin katılacağına yönelik haberleri hatırlatması üzerine Işık, söz konusu harekatın üç temel amacının bulunduğunu bildirdi. Bunların ilkinde sınır hattından ve bölgeden DEAŞ’ın temizlenmesinin yer aldığını, ikinci amacın bölgede kantonları birleştirme hayali kuran terör örgütü PKK/PYD’nin bu hayalini ortadan kaldırmanın bulunduğunu ifade eden Bakan Işık, üçüncü amacın ise bölge insanının dönmesi ve kendi topraklarında hayatını güvenli şekilde idame etmesine yardımcı olunmasının bulunduğunu aktardı.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanın terör örgütlerinden temizlendiğini vurgulayan Işık, insanların kendi topraklarına dönmesinin hedeflediğini tekrarladı.

5’TE 5 VURDULAR

MKE tarafından yerli imkanlarla üretilen 500 MPT-76 milli piyade tüfeği TSK’ya teslim edildi. Teslim törenine katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak MPT-76’yı denedi, 5 atışla hedefi tam isabetle vurdu.